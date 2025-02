BL-előszó: a Milan és a Bayern is idegenben kezdi a rájátszást

A Bayern München a skót Celtic vendégeként, az AC Milan pedig a Feyenoord otthonában teheti meg az első lépést a nyolcaddöntőbe jutás felé a labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapján.

A hatszoros BL/BEK-győztes bajorok egyértelmű esélyesként vágnak neki a glasgow-i együttes elleni párharcnak, mert bár a skótok kellemetlen ellenfél tudnak lenni bármelyik csapat számára, papíron nagyságrendekkel gyengébb játékerőt képviselnek, mint a német rivális.

A Celtic a nyolcfordulós alapszakaszt pozitív mérleggel zárta (3-3 győzelem és döntetlen, 2 vereség), ráadásul otthon négy mérkőzésből egyet sem veszített el, ebben azonban közrejátszhatott az is, hogy kedvező volt a sorsolása és igazi nagycsapat nem látogatott el Glasgow-ba.

Ami érdekessé teheti a szerda esti összecsapást, az éppen az, hogy a Bayernnek az alapszakaszban az idegenbeli meccsekkel volt gondja, négyből csak egyen tudott diadalmaskodni – akkor is Németországban, mert az ukrán Sahtar Gelsenkirchenben fogadta a bajorokat.

A Celtic viszont eddig kellemes ellenfélnek bizonyult a müncheniek számára. Igaz, mindössze négyszer találkoztak a skótokkal, minden alkalommal a BL csoportkörében: 2003-ban 0-0-s döntetlennel, 2017-ben 2-1-es bajor győzelemmel zárult a meccsük Glasgow-ban, Münchenben mindig a hazaiak győztek.

A Bayernhez hasonlóan a szurkolók és a szakértők többsége az AC Milant is az alapszakasz első nyolc helyezettje közé várta, de az olaszoknak sem sikerült egyenes ágon a legjobb 16 közé jutniuk, így most a Feyenoorddal kell megküzdeniük.

A két csapat még soha nem játszott egymással tétmérkőzést, első párharcukban pedig növeli a Milan esélyeit, hogy a hollandoknál rengeteg a hiányzó.

Izgalmassá teheti ugyanakkor a csatát, hogy a Feyenoordnak az alapszakaszban a Bayern Münchent is sikerült legyőznie otthon, a Milannak pedig zágrábi veresége is volt, így még az is előfordulhat, hogy szerda este olyan eredmény születik Rotterdamban, amely szorossá teszi a visszavágót.

Ami a további párharcok szerdai első összecsapásait illeti, a Club Brugge az Atalantát, a Monaco pedig a Benficát fogadja majd.

A Brugge-Atalanta találkozó 18.45 órakor kezdődik, a többi meccsre 21 órától kerül sor.

A párharcok visszavágóit a jövő héten rendezik.