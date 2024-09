„Bízhatunk egymásban” – Szoboszlai nyilatkozott a Liverpool csapategységéről

A Liverpool FC saját honlapjának adott interjút Szoboszlai Dominik, amelyben elemezte a csapat sikerességét, illetve azt is, hogy mit vár el magától a szezonban.

A magyar középpályás a középpálya kémiájáról beszélt, amit a többi poszttársa Ryan Gravenberch és Alexis MacAllister segítségével kialakított ebben a szezonban.

„Azt hiszem, mindannyian hasonló játékosok vagyunk, és tudjuk, hogy megbízhatunk egymásban: szóval akár helyet is cserélhetünk, egymásra nézünk és megértjük egymást. Mindketten csodálatos futballisták, így nagyon boldog vagyok, hogy velük játszhatok. Szóval megértjük egymást és ez sokat segített nekünk. „

Szoboszlai külön említést tett Gravenberchről, aki ebben a szezonban nagyon lenyűgözte őt.

„Tavaly nem volt sok esélye volt arra, hogy megmutassa magát, de úgy gondolom, hogy ha megkapja az edző bizalmát, akkor képes élni vele. Tehát ő nagyon fontos számunkra, mert azt is tudja, hogy néha ő az a játékos, akinek többet kell hátul maradnia.”

A három középpályás minden Premier League-mérkőzésen kezdett ebben a szezonban, így Arne Slot kedvenc triója lett.

„Amikor mi új srácok jöttünk a többiek sokat segítettek a beilleszkedésben, és ezért ment az olyan gyorsan. Most mindannyian igyekszünk, hogy megmutassuk, hogy az új menedzserrel és az változtatásokkal is jó csapatunk lehet. Nagyon jól kezdtünk a szezont, leszámítva a Nottingham Forest elleni meccset, de ilyen a futball, ez előfordul.”

A magyar válogatott csapatkapitánya beszélt a saját pozíciójáról is, amelyben jól érzi magát.

„Természetesen szeretnék több gólt lőni és több gólpasszt adni. Kicsit más a szerepem, mint tavaly, de továbbra is mindent megteszek a csapatért. Még ha a statisztikáim nem is olyan jók, de a csapat nyer, ez a legfontosabb.”

Végül arról is beszélt, hogy kisebb-e a nyomás a gárdán azért, mert az új menedzsernek ez még csak az első szezonja?

„Nem hiszem. Tavaly túl sokat beszéltünk a címekről. Nyertünk egy trófeát, és harcban voltunk a többi címért is a hajráig. De most inkább meccsről meccsre haladunk. Ebben a szezonban még 65 meccsünk lehet, szóval ez egy nagyon intenzív szezon lesz mindenkinek, mindannyiunk számára, és minden sorozatban ott akarunk lenni a végjátékban- Így a Bajnokok Ligájában, a Carabao Kupában, a Premier League-ban és az FA-kupában is. De hogy ez sikerüljön, ahhoz idő kell.”

A Liverpool a lehetséges 65 meccséből az elsőt szombaton fél hétkor játssza a Wolverhampton Wanderers ellen idegenben a bajnokságban.