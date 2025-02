Bizarr ok miatt nem viselheti ikonikus mezét a Bayern a BL-ben

Kiderült, hogy a Bayern München miért nem viselheti hagyományos piros mezét a Celtic elleni UEFA Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

A német óriásklub számára csalódást jelentett a tavalyi szezon, miután Xabi Alonso Bayer Leverkusene elhódította előlük a Bundesliga bajnoki címét. Idén azonban, az új vezetőedző, Vincent Kompany irányítása alatt, a bajorok jelenleg nyolcpontos előnnyel vezetik a bajnokságot.

A Bayern a Bajnokok Ligája alapszakaszának 12. helyen végzett, ami azt jelenti, hogy két mérkőzésen kell legyőznie a skót Celticet, hogy bejusson a legjobb 16 közé.

A Daily Mail cikke szerint az UEFA megtiltotta a Bayern München számára, hogy hazai mezét viselje a Bajnokok Ligájában.

Az ok meglehetősen bizarr: a sötét színű számok a mez hátulján nem biztosítanak megfelelő kontrasztot a nézők számára.

A bajorok már a Slovan Bratislava elleni csoportmérkőzésükön is kénytelenek voltak az idegenbeli mezüket viselni az UEFA szabályai miatt. A cikk szerint azonban a Bayernnek lehetősége nyílhat arra, hogy módosításokat hajtson végre a mezszámokon és a nevek színén, így engedélyt kaphat az eredeti szerelés használatára.

Bayern are not wearing their home kit in the Champions League this season because it does not meet UEFA regulations regarding number visibility due to insufficient contrast between the dark numbers and the red shirt. In principle, the kit is not banned – Bayern could technically… pic.twitter.com/fCoR98D1Rl

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 9, 2025