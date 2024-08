A hétszeres olimpiai bajnok beszólt az újságíróknak

A 27 éves amerikai tornásznő szerint abba kell hagyniuk a riportereknek az olimpiai bajnokok kérdezgetését.

A tokiói gyengébb szereplés után az idei olimpia egyik vitatémája volt, hogy Simone Biles-nak vajon sikerül-e visszanyernie korábbi formáját.

A válasz egyértelmű igen, hiszen Biles már a harmadik aranyérmét zsebelte be a párizsi ötkarikás játékokon, miután egyéniben és csapatban is megnyerte az összetett szertornát, valamint ugrásban is első lett.

Simone Biles immáron hétszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát, a párizsi sikereket követően pedig az X-en (korábbi Twitter) szólt az ötkarikás játékokon dolgozó riporterekhez.

you guys really gotta stop asking athletes what’s next after they win a medal at the Olympics

— Simone Biles (@Simone_Biles) August 4, 2024