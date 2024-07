Bielsa szerint egyre inkább haldoklik a labdarúgás

A Leeds korábbi edzője nem fogta vissza magát a sajtókonferencián.

Uruguay nagyszerű formának örvend a kontinenstornán, mindhárom csoportmérkőzését megnyerte, majd vasárnap hajnalban a brazil válogatottat is búcsúztatta büntetőkkel.

A szövetségi kapitány viszont aggódik, hogy az általa alkalmazott játékstílus kihalófélben van ezen ok miatt:

Bielsa szerint egyre többen inkább üzleti forrásként tekintenek a labdarúgásra, és csak nő a sportba fektetett pénz mértéke. Emiatt pedig a csapatok kevésbé szemrevaló futballt fognak játszani.

Marcelo Bielsa just gets it. True football man. pic.twitter.com/VxLHjYuMVn

— The72 – We Love the #EFL (@_The72) July 6, 2024