Beszállt a „dekázási versenybe” Carlo Ancelotti

A Real Madrid amerikai edzőtáborában az olasz mester megmutatta, hogy remekül bánik a labdával. Nem csak mondja, meg is tudja mutatni.

Az Real Madrid játékosainak van kitől tanulniuk. Hiszen Ancelotti „még labdába tud rúgni.”

Az olaszt trénert a Real Madrid chicagói edzésén rögzítették, amint csak a saját maga szórakoztatására elkezd dekázni.

Az eredményt nem áruljuk le, de azt igen, hogy szánjon rá időt, aki végig karja nézni.

Full head of hair, managing Real Madrid with his son as assistant, and still great at kicking a ball aged 64.

Whatever Carlo’s drinking, we’ll have some of it. pic.twitter.com/IxFicK0Yok

— Football España (@footballespana_) July 30, 2024