Bernie Ecclestone eladásra kínálja a világ legfontosabb versenyautó gyűjteményét

69 klasszikus F1-autóból áll a gyűjteménye, melyet 300 millió fontra becsülnek.

Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi elsőszámú vezetője eladásra kínálja 69 versenyautóból álló gyűjteményét, amelynek becsült ára több mint 300 millió font. A „száguldó cirkusz” egykori teljhatalmú főnöke évtizedek alatt olyan járműveket vásárolt, amelyeket legendás pilóták – például Alberto Ascari, Mike Hawthorn, Niki Lauda, Nelson Piquet vagy Michael Schumacher – vezettek. A legrégebbi példány egy 1950-es kocsi.

„Minden autómat szeretem, de eljött az idő, hogy elkezdjek azon gondolkodni, mi lesz velük, ha már nem leszek, és ezért döntöttem úgy, hogy eladom őket” – mondta a 94 éves Ecclestone. „Miután olyan hosszú ideig gyűjtöttem és birtokoltam ezeket, szeretném tudni, hová kerülnek, és nem a feleségemre hagynám őket, hogy foglalkozzon velük, ha én már nem tudnék.”

„Bernie olyan Forma-1-es Ferrari-kollekciót állított össze, amelyet most szinte lehetetlen megismételni” – jegyezte meg. „Ez a kollekció a Forma-1 története.”

A Ferrarik között megtalálható a 375F1, amellyel Ascari győzött az 1951-es Olasz Nagydíjon, Hawthorn 1958-as bajnoki címet hozó autója, illetve Schumacher 2002-es járműve. Ecclestone volt a Brabham csapat tulajdonosa is, majd amikor 2017-ben a Liberty Media átvette a sportág irányítását, távozott a Forma-1-ből.

Bernie Ecclestone to sell his private #F1 car collection through @TomHartleyjnr

I wonder if there’s a viewing on offer 🤔 pic.twitter.com/KVnCmNW2zJ

— Craig Scarborough (@ScarbsTech) December 1, 2024