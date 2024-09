Megműtötték a Barca talizmánját, egy évet hagy ki

Marc Bernal bal térdében még az augusztusi Rayo Vallecano elleni mérkőzés végén szakadt el a keresztszalag.

A Barcelona közleményben állította, szűk két héttel a szerencsétlen sérülést követően hétfő reggel sort kerítettek a beavatkozásra.

Marc Bernal successfully underwent surgery this morning to repair an injury to his left ACL and external meniscus, performed by Dr. Joan Carles Monllau at Hospital de Barcelona, under the supervision of the Club’s Medical Staff. His estimated recovery time is 12 months. pic.twitter.com/XanIkLo4v3

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2024