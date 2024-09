Bergwijn nem maradt adós a válasszal Koemannak

Ronald Koeman nem hívta be a holland válogatottba Steven Bergwijnt, miután a 26 éves játékos eligazolt a Szaúd-Arábiába az Al Ittihadhoz. A szövetségi kapitány keményen kritizálta a játékost, aki eddig csak kereste, de most meg is találta a megfelelő szavakat a válaszra.

Bergwijn átigazolását az Al Ittihadhoz hétfőn erősítették meg, a korábbi klubja, az Ajax a hírek szerint 21 millió eurót kapott a transzferért.

Koeman a válogatott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem hívta be a szélsőt és a jövőben sem fogja.

„Ez az ajtó zárva van előtte. Tudja, mit gondolok erről. Amikor 26 éves vagy, a fő ambíciód a sport legyen, nem pedig az anyagiak. Ezeket a döntéseket a játékosok hozzák meg.”

Végre reagált a Bergwijn is, aki először azt nehezményezte, hogy a szövetségi kapitány előbb beszélt a médiával, minthogy vele kapcsolatba lépett volna.

Nem is akarok többet játszani nála”

„Nem fogok játszani valakinél, aki így fest le engem a médiában. Felhívhatott volna, meghallgathatta volna az én véleményemet is. Hogyan mondhat ilyeneket anélkül, hogy beszélne velem?” – mondta Bergwijn a De Telegraaf holland lapnak.

„Ha elkötelezett válogatott edző lett volna, először engem hívott volna. Sok szép pillanatot is átéltem Ronald Koemannal a válogatottban, de nagyot csalódtam benne.”

Bergwijn ezzel csak a regnáló kapitánytól határolódott el, a válogatott számára továbbra is szívügy.

„Mindig is megtiszteltetésnek tartottam, hogy a holland válogatottban játszhatok. De a jelenlegi szövetségi kapitány alatt nem akarom ezt csinálni.”

Hollandia egyébként szombaton Bosznia-Hercegovina ellen kezdi majd meg a mieink csoportjában szereplését az idei Nemzetek Ligájában.