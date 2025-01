Beperelte a Puma Tiger Woods ruházati cégét

A Puma kifogást nyújtott be Tiger Woods Sun Day Red ruházati és cipőmárkája ellen annak tigris logója miatt.

A Puma állítása szerint a logó zavart kelthet a vásárlók körében, mivel túlságosan hasonlít a német sportszergyártó által 1969 óta használt „Ugró Párduc” logóhoz. A vállalat ezzel a lépéssel megakadályozná, hogy a TaylorMade tulajdonában lévő golfmárka védjegyoltalmat kapjon az új logóra.

A Puma a beadványában azt írta: „A logók összetéveszthető hasonlósága, valamint a felek áruinak és szolgáltatásainak azonos vagy jogilag azonos természete miatt valószínűsíthető a fogyasztói zavar a kifogásolt logó és az Ugró Párduc logó között.”

