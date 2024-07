Bemutatta új idegenbeli mezét a Chelsea

A fehér alapú dresszt kék és narancssárga csíkok ékesítik.

A klub honlapja szerint az idei hazai mezben fellelhető „kék láng” tematikája a vendégmezben is megjelenik. A narancssárga vonulat a tüzet és az egész klub közös ambícióját, égető szenvedélyét és eltökéltségét hivatott bemutatni. Mindemellett a dresszeken narancssárga tónusokkal emelték ki a címert.

A different kind of fire. ​

Introducing your Chelsea 24/25 @Nikefootball away kit. Shot on location in San Jose.​#WeBurnBlue pic.twitter.com/shAQkoGXYn

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2024