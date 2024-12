Bemutatta jubileumi mezét az AC Milan

Az AC Milan különleges jubileumi mezzel ünnepli fennállásának 125 éves évfordulóját. A Rossoneri december 15-én, a Genoa elleni mérkőzésen avatja fel rendhagyó dresszét.

„A szurkolók által tervezett, a nagyságra szabott mez az AC Milan időtlen stílusát és a Milanismo szellemiségét tükrözi, amelyet a klub 1899-es alapítása óta képvisel.” – olvasható a milánóiak közleményében.

A szurkolók számára az együttes alapítási éve előtt való tisztelgésként mindössze 1899 darab retro mez lesz elérhető. A klub egyedi sorszámmal és exkluzív csomagolásban dobja piacra a különleges szerelést.

Once upon a time in Rossonero… 📖🔴⚫

Introducing the 24/25 @pumafootball x #ACMilan 125th Anniversary Kit #MadeWithMilanismo #SempreMilan pic.twitter.com/HKU5bJhYBA

— AC Milan (@acmilan) December 5, 2024