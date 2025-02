Bellingham: mindenki retteghet!

A Real Madrid középpályása a Kylian Mbappé-hatásról és csapata meneteléséről is beszélt a BL-továbbjutás után.

A Királyi Gárda magabiztosan, kettős győzelemmel, 6-3-as összesítéssel ejtette ki a Manchester City gárdáját a playoff-körben.

Az angol Eb-ezüstérmes szerint a visszavágón mutatott játék csak ízelítő volt abból, mire lehetnek képesek a folytatásban. Kiemelte, csapata a kezdősípszótól dominálni tudott a Haalandot nélkülöző City ellen.

„Ez volt az egyik legjobb meccsünk. Az odavágón szerzett előnyünk lehetővé tette, hogy ilyen jól teljesítsünk” – vélekedett Bellingham, aki társait is méltatta.

„Mbappé nagyon különleges, ezt mindenki tudja, és folyamatosan bizonyítja. A magánéletben még jobb, mint a pályán. Rengeteget profitálhatunk a góljaiból” – áradozott a franciáról, kinek mesterhármasa is kellett a fölényes diadalhoz.

A korábbi Dortmund-játékos jó előre figyelmeztette a riválisokat is:

„Mindenki retteghet a látottaktól. Magabiztosak voltunk, nem érdekelt minket, melyik csapattal állunk szemben. Varázslatosan futballoztunk” – tette hozzá, majd a manchesteri Égszínkékek hullámzó formájáról is szót ejtett.

„Minden szezonban vannak nehezebb pillanatok. Ők is megélik ezt és sérülések is hátráltatták a csapatot. Tiszteljük őket, mert bár most nem a legjobb formában vannak, de még mindig nagyon veszélyesek” – magasztalta a 2023-as BL-győztes Cityt.

A Real Madrid a sorozat nyolcaddöntőjében az Atlético Madrid, vagy a Bayer Leverkusen gárdájával mérkőzik meg a legjobb nyolc közé jutásért.

A Guardiola-alakulat kiejtése az álmoskönyvek szerint jó ómen lehet a sorozat folytatására nézve, hiszen amikor ez sikerült, mindig a (tizenötszörös) rekordgyőztes nyerte a Bajnokok Ligáját.