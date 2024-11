Bellingham „elvesztette” a mosolyát, úgy érzi ő lett az Eb bűnbakja

Nehezen viselte azokat a kritikákat, amelyek zúdultak rá az angol szurkolók részéről az elveszített Eb-döntő után.

Jude Bellingham az előző szezon elején gyakorlatilag berúgta a Real Madrid ajtaját. Pazar formában kezdett, szórta a gólokat és olykor a hátán cipelte a csapatot. Azonban az idény második felére visszaesett a teljesítménye, az Európa-bajnokságra pedig szinte már beszürkült. Ugyan a 21 esztendős középpályás két gólt is szerzett a kontinenstornán, ráadásul a második, Szlovákia elleni ollózós gólja nem akármilyenre sikeredett, mégsem tudott a fontos pillanatokban, például a döntőben vezérként fellépni. Ennek a következményeit és utózöngéit pedig ő is érzi. Erről beszélt a Liverpool elleni BL-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

„Hogy őszinte legyek, úgy érzem, elvesztettem a mosolyomat az Európa-bajnokság után. Azt gondolom, rosszabbul lettem kezelve, mint ahogyan hozzáálltam az Eb-hez és amennyi munkát beleraktam” – mondta Bellingham. „Úgy érzem, én lettem a bűnbak, rajtam tölti ki mindenki a csalódottságát.”

