Belga sikert hozott a Tour 18. szakasza, Pogacar továbbra is vezet összetettben

A belga Victor Campenaerts nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 18. szakaszát, amelyen az összetett élcsoportja nem változott.

Csütörtökön a Gap és Barcelonnette közötti 179,5 kilométer megtétele várt a mezőnyre öt, egyformán harmadik kategóriás emelkedővel. A legjobb versenyzők csapatai szemmel láthatóan nem akartak különösen nagy energiát belefektetni az etapba az utolsó három, egyaránt nehéz szakasz előtt, így viszonylag hamar nagy, 36 fős szökevénycsoport alakult ki, köztük több remek egynapos menővel. Az élboly előnye folyamatosan nőtt, az összhang az utolsó előtti emelkedőn bomlott fel, s az utolsó kategorizált emelkedő után hárman, a francia Matteo Vercher, a belga Victor Campenaerts és a lengyel Michal Kwiatkowski maradt az élen.

