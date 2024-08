Belga csapat figyeli Németh Andrást

Nem találja egyelőre, vagy továbbra sem a helyét.

Németh Andrásnak nem igazán jött be a klubváltás a Hamburger SV-hez. A 21 esztendős támadó az elmúlt két szezon során mindössze két gólt szerzett a Bundesliga 2-ben szereplő csapatnál, így érhető módon váltani akar. A belga bajnokságban szereplő Cercle Brugge figyeli a magyar válogatott labdarúgót.

🚨| Cercle Brugge is eyeing András Németh! 🔙🇧🇪

Cercle is working to find the right player in case of Kevin Denkey’s departure.

Informal talks about personal terms have already taken place with player’s agent.

Németh wants to leave HSV.

Via: @sachatavolieri pic.twitter.com/OEGQD3A2eu

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) August 11, 2024