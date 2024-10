Belesérült a győztes gólba a Real ásza, veszélyben a játéka az El Clásicón

A Real Madrid kedd este 0-2-s hátrányból állt fel a Borussia Dortmund ellen és a második félidőben ötöt gurítva győzött 5-2-re.

A hazaiak harmadik gólja előtt Rodrygo elképesztő sprintet vágott le, ami után a combjához kapott.

Az alapvonal előtt épphogy benntartott játékszert a brazil szélső passzolta vissza, az ezt követő kavarodásból szerezte Lucas Vázquez a madridiak győztes gólját.

Lucas Vazquez’s goal from the stands. pic.twitter.com/tyJVJZGBHe

A Real Madrid csapatorvosai szerdán újabb teszteknek vetik alá Rodrygo jobb lábát, hogy kiderüljön, mennyit kell kihagynia.

⚪️🇧🇷 Rodrygo will undergo further tests on Wednesday after suffering hamstring issue.

Real Madrid staff hope to have Rodrygo available for El Clasico. pic.twitter.com/KJNV1Ibhqy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2024