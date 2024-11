Belehalt sérüléseibe a húszéves játékos

Medrick Burnett Jr. még október 27-én szenvedett súlyos fejsérülést az Alabama A&M Bulldogs - Alabama State Hornets mérkőzésen.

A fiatal amerikai futball-játékos egy kickoffot követően ütközhetett, ami után hordágyon vitték le a pályáról. Burnett Jr. akkor még feltartott hüvelykujjal jelzett: minden rendben és csókot küldött a szurkolóknak és társaknak, később azonban romlott az állapota.

A linebackerről szerdán jelentek meg az első hírek, hogy szervezete feladta a küzdelmet, ám akkor ezeket még cáfolták. Állítólag a család egyik közeli hozzátartozója terjesztette el az álhírt.

Medrick Burnett Jr., 20, a linebacker for the Alabama A&M Bulldogs, has died following an in-game head injury he suffered in October, the Jefferson County coroner said in a statement Friday.

