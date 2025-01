Bekeményít a Premier League, vádemelések jöhetnek

Akár a Manchester United is gondba kerülhet.

A The Guardian beszámolója szerint a Premier League jövő héten fegyelmi vádakat fog emelni azon klubok ellen, amelyekről úgy véli, megsértették a 2021–2024-es elszámolási időszakra vonatkozó nyereségességi és fenntarthatósági szabályzatát.

A vádak várhatóan hétfőn és kedden kerülnek nyilvánosságra, miután a Premier League pénzügyi és jogi csapatai időt kaptak a klubok pénzügyi könyveinek részletes vizsgálatára.

A vádakkal szembenéző klubok között lehet a Manchester United is. A Vörös Ördögök bizton állítják, nem sértettek meg semmilyen szabályt. Ugyanakkor a fiatal tehetségek, mint például Kobbie Mainoo és Alejandro Garnacho esetleges eladásáról szóló pletykák arra utalnak, a klub anyagi mozgástere korlátozott lehet.

🚨🚨🌕| JUST IN: The Premier League will issue disciplinary charges this week against any clubs it deems to have breached its profitability and sustainability rules (PSR) for the 2021-24 accounting period. [@guardian] pic.twitter.com/5HMD6poekC

— centredevils. (@centredevils) January 12, 2025