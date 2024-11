14 olimpiai érmet nyert és már 30 évesen befejezi profi pályafutását.

Bejelentette visszavonulását minden idők legeredményesebb ausztrál olimpikonja, az úszó Emma McKeon.

„Készen állok az életem következő szakaszára, amelyet izgatottan várok. Nem hiszem, hogy volt időm átgondolni mindent. Szeretném, ha a fiatalok tudnák, hogy egyszer én is ugyanabban a helyzetben voltam, mint ők. Arról álmodtam, hogy valami nagy dolgot viszek véghez” – nyilatkozta a 30 éves sportoló.

McKeon a 2016-os riói, majd a tokiói és a párizsi olimpián összesen 14 érmet, hat aranyat, három ezüstöt és öt bronzot nyert. A japán fővárosban 2021-ben hétszer volt dobogós, ez rekord a női úszók között, és holtversenyben a legtöbb a női sportolók rangsorában.

