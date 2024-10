Bécsben is Bázelben is karrierje legnagyobb tornagyőzelmét aratta az ottani bajnok

A brit Jack Draper nyerte a bécsi, 2,6 millió euró összdíjazású férfi tenisztornát, míg a bázeli versenyen meglepetésre francia győztest avattak.

A 22 éves Draper a vasárnapi döntőben az orosz Karen Hacsanovot verte 6:4, 7:5-re, ezzel egy 461 920 euróról szóló csekket is kapott. A brit teniszező idén nyert egy ATP 250-es versenyt Stuttgartban füves pályán, így pedig ez pályafutása legnagyobb diadala lett. Bázelben – ahol 2,4 millió euró volt az összdíjazás – a világranglistán 50. francia Giovanni Mpetshi Perricard és a hatodikként rangsorolt amerikai Ben Shelton került a fináléba, s meglepetésre előbbi játékos nyert 6:4, 7:6 (7-4)-re. A francia teniszező idén robbant be az ATP mezőnyébe, az év elején nyert Challenger-versenyt, majd Lyonban megszerezte első nagy tornagyőzelmét, de neki is ez volt karrierje legnagyobb diadala.

