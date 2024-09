Beckham fia 22 évesen felhagy a focival, más területen próbálja ki magát

Pedig megfordult az Arsenal és a PSG akadémiáján is, de profiként csak 26 mérkőzésig jutott. Ez az alma most messze esett a fájától.

Piszkosul nehéz lehet Beckham névvel futballozni. Hiszen David Beckham olyan nimbuszt teremtett maga körül és akkora klasszis volt, amit – hiába van három fia is – nem lehet csak úgy megismételni örökletesen. Ezt pedig Romeo története igazolja a legjobban, aki nagyon sokáig küzdött azért, hogy édesapjához hasonlóan futballistaként keresse majd a kenyerét, de 22 évesen már látszik, hogy ez az alma most messze esett a fájától. Romeo Beckham 26 profi mérkőzési jutott focista karrierje során, pedig az Arsenal, a PSG és a Los Angeles Galaxy akadémiáján is pallérozódott, de felnőttként csak az Inter Miami és a Brentford B csapatában tudott pályára lépni.

Annak pedig lássuk be, nem sok értelme van, hogy ilyen névvel, és azzal az anyagi háttérrel, amivel a család rendelkezik, elkezdjen az angol harmad- vagy negyedosztályban futballozni. Így úgy döntött, felhagy az aktív labdarúgással és az angol The Sun azt írja, modellkarriert szeretne építeni. Az angol lap információi szerint Romeo Beckham nagyon jó szerződést kapott egy párizsi divatcégtől, s minden figyelmét erre szeretné most már fordítani.

🚨 Former Brentford player and son of the legendary David Beckham, Romeo has retired from professional football at the age of 22.

He has decided to end his football career and pursue a career in fashion, having already signed a contract with a modeling agency.

(Source:… pic.twitter.com/7ft1g3NIWS

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 6, 2024