„B**d meg!” – brutálisan kiakadt a székbíróra az amerikai teniszező

A sanghaji ATP-torna nagyon kellemetlen képeket hagyott maga után Frances Tiafoe és Roman Safiullin mérkőzését követően.

Tiafoe rendkívül feldúlt volt a bíró döntései miatt, amelyek negatívan érintették őt, különösen a harmadik szett tie-break-jében.

Az amerikai figyelmeztetést kapott 5-5-nél a rövidítésben időhúzás miatt, és a bíró elvette tőle az első adogatást. Tiafoe elvesztette azt a pontot, és végül a mérkőzést is.

A vitás rész az, hogy Frances akkor kapta a figyelmeztetést, amikor a labda már a levegőben volt, az adogatás közben. Már a mérkőzés során is figyelmeztették időhúzásért kritikus pillanatokban, amikor ilyen figyelmeztetések döntőek lehetnek.

the drama at the end of the tiafoe/safiullin match pic.twitter.com/HftfltXHew

— emily (@sportyandhot) October 8, 2024