A Bayern választás elé állította kulcsjátékosát

Joshua Kimmich szerződése 2025 nyarán lejár a bajoroknál, a klub sportigazgatója pedig interjújában üzent a klublegendának.

Egyelőre nem sikerült megállapodnia a feleknek. A német válogatott játékos helyzetét több topklub, köztük a PSG és a Barcelona is monitorozza. Mindkét alakulat arra vár, hogyan határoz Kimmich, aki a szezonban hosszú idő után újra kedvenc posztján, a középpályán játszhat.

🔴🇩🇪 Bayern director Max Eberl on Josh Kimmich out of contract in June: “He has to decide whether he wants another big adventure in his career or whether he wants to become legend at Bayern”.

“When he’s ready and says yes, we want to make the renewal happen”. pic.twitter.com/7cOfb3ZJhO

