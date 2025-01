Barcelonából erősítene a Juventus, egy dolog azonban közbeszólhat

A Barcelona hátvédje, Ronald Araújo egyre közelebb áll ahhoz, hogy a Juventushoz szerződjön. A sérülékenysége azonban keresztülhúzhatja a transzfert.

Araújo januárban a Juventus egyik átigazolási célpontjává vált, mivel a torinóiak a sérült Gleison Bremer és Juan Cabal pótlására keresnek megoldást.

Ennek ellenére az ügynökök sem kívánták tovább szítani a pletykákat a Juventushoz való átigazolással kapcsolatban. A Barcelona forrásai szerint a katalán klub még nem kapott ajánlatot az Öreg Hölgytől.

A 25 éves játékos valóban célpontnak számít, de a közelmúltbeli sérülései miatt a Juventus más alternatívák után is kutat. Araújo tavaly nyáron combhajlító-sérülést szenvedett, és műtéten kellett átesnie. Idén mindössze egy alkalommal lépett pályára a Barcelonában. Szerződése 2026-ig érvényes a katalán csapattal.

🚨⚪️⚫️ Ronald Araújo, on top of Juventus list — trying to convince him to join them now.

It all depends on Barça decision, whether they want to sell Araújo or not. NO agreement on new deal, as of now.

🇸🇰 Hancko remains on Juve list for June if Feyenoord don’t let him leave now. pic.twitter.com/TWc6WnFRRT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025