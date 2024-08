A Barcelona kitenné a korábbi közönségkedvenc szűrét?

A katalán klub sajtóértesülések szerint "melegen ajánlja" Ansu Fati ügynökének, hogy keressen új csapatot a fiatal spanyolnak.

Amennyiben Nico Williamst nem sikerül megszerezni, akkor Olmo vélhetően a bal oldalról indulva fog operálni a következő szezonban, ami Ansu Fati pozíciója is.

Fatinak a felkészülés előtt Hansi Flick és a klub is lehetőséget ígért a bizonyításra az előszezonban, egy sajnálatos sérülés viszont keresztbe húzta mindkét fél számítását.

A 21 éves játékost Flick próbálgatta a középcsatár pozíciójában is az edzéseken, de a lábsérülése miatt minimum szeptemberig képtelen nélkülözni a spanyolt.

A Sport szerint arra is hatalmas esély van, hogy Ansu többet nem lép pályára Barca-mezben.

