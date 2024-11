„Maradok” – a Barca játékosa tiszta vizet öntött a pohárba

Andreas Christensennek a róla megjelenő pletykák ellenére esze ágában sincs távozni a katalán gárdától.

A sérüléséből lábadozó 28 éves dán válogatott labdarúgó a TV SPORT 2 – honi sportcsatornának nyilatkozott jelenlegi helyzetéről.

Christensen szerződése 2026 nyarán jár le a Barcelonánál és korábban felröppentek olyan pletykák, hogy a klub túladna játékosán.

A több poszton is bevethető futballista még augusztusban, a Valencia elleni bajnoki nyitányon szenvedett Achilles-ín sérülést és bár eleinte úgy tűnt, a konzervatív módszerek is meghozzák a kellő eredményt, végül mégis a műtét mellett döntöttek. A BL-győztes bekk visszatérésére így újabb két hónapot kell várni.

„Az ember csak mosolyogni tud az ilyen pletykákon. Csak olyanról beszélhetek, ami valóban megtörtént a klub és köztem. Alig várják a felépülésem és visszatérésem” – tisztázta Christensen.

„Hogy maradok-e? Természetesen” – tette hozzá a korábbi Chelsea-játékos, aki ha felépül, nem lesz egyszerű dolga visszaküzdenie magát a kezdőbe, hiszen Inigo Martínez és Pau Cubarsí is remek formának örvend, valamint Ronald Araújo is egyre közelebb a visszatéréshez. Az uruguayi bekk esetében december 11-ét jelölték meg, mint legközelebbi dátum.

„Úgy is fogok hozzáállni, hogy nem lesz könnyű feladat. Remekül teljesítenek, de csak rajtam múlik, sikerül-e kiszorítanom valamelyiküket. A célom, hogy a lehető legjobb állapotban térjek vissza és minél több meccsen játsszak” – vélekedett Christensen, akinek megkönnyítheti dolgát, hogy a rotáció szempontjából egy másik nagyon fontos pozícióban is képes jó teljesítményre, hiszen védekező-középpályásként is megállta a helyét Xavinál. A dán szerint jó alternatívája lehetne a szintén bombaformában futballozó Marc Casadónak.

„Flick érkezése óta nem játszottam azon a poszton, még nem beszéltünk nagyon taktikai dolgokról, de szerintem inkább védőként számol velem. Jobban is szeretek ott játszani, de ha arra kerül sor, az is egy opció” – zárta Andreas Christensen.

Az FC Barcelona 14 forduló után négy pont előnnyel vezet az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Real Madrid előtt a La Ligában, a BL-ben pedig sorozatban négy nyert meccsel a biztos nyolcaddöntőt jelentő harmadik helyen áll.