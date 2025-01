Barátságos teremfocin „lábtörő” mutatványt produkált a korábbi világbajnok

A német válogatottal 2014-ben világbajnoki címet nyerő Lukas Podolski brutális szerelést mutatott be egy barátságos teremfoci-mérkőzésen.

Lukas Podolski szombaton minden idők egyik legmeghökkentőbb szerelést mutatta be. A 39 éves korábbi Arsenal-csatár a lengyel Górnik Zabrze színeiben szerepelt barátságos teremfoci-tornán.

A Spodek Super Cup nevű rendezvény szervezői garantált látványosságot ígértek, olyan csapatokkal, mint a Banik Ostrava, a Spartak Trnava és a Wisłoka Dębica. A felek mesterséges borításon mérkőztek meg egymással.

Nos, a tornán részt vevő Podolski nem éppen biztonságos módon hívta fel magára a figyelmet, amikor a Wisłoka Dębica játékosa, Kuba Siedlecki ellen produkált egy rendkívül durva szerelést.

Ahogy az alábbi felvételeken látható, a korábbi német válogatott olyan becsúszást mutatott be, amelyet sokan „lábtörő” szabálytalanságnak neveztek, majd az eset után a labdát Siedlecki arcához dobta.

Lukas Podolski goes absolutely nuts in a friendly game and only gets a yellow card…

🟨

…he could easily broken his opponent’s leg! 🤯

pic.twitter.com/tcZpI7Quhk

— Jamal „Bambi” MusiaIa (@MusialaOOC) January 11, 2025