Balotelli visszatér a topfociba, megvan az új csapata!

Négy hónapon keresztül nem volt csapata, kitartóan és türelmesen várt, mert minden áron vissza akart térni abba a bajnokságba, ahol legszebb sikereit érte el.

Mario Balotelli vesszőfutása gyakorlatilag a 2013/14-es szezon óta tart. Akkor, még az AC Milan játékosaként tudott meghatározó tagja lenni egy európai topcsapatnak. Az azt követő idényben a Liverpoolnál teljesen lyukra futott, majd Nice, Marseille, Monza és török, valamint svájci bajnokság, ami odáig vezetett, hogy ebben a szezonban nem is volt csapata. Viszont a Genoa mentőövet dobott neki és 2025-ig szóló, vagyis erre az idényre érvényes szerződést kötött a 34 esztendős támadóval.

Az egykori olasz válogatott csatár 20 napja vár arra, hogy sikerüljön nyélbe ütni az üzletet, többször beszélt Alberto Gilardinoval, a csapat vezetőedzőjével. Balotelli minden áron vissza akart térni a Serie A-ba, melyben legszebb éveit produkálta, így a nyáron hiába voltak máshonnan is megkeresései, ő kitartott és türelmesen várt. Csökkentett fizetéssel igazol a Genoához, 400-500 ezer eurós fizetése lesz a teljes évre vonatkoztatva.

🚨🔴🔵 Mario Balotelli to Genoa, here we go! Deal in place to sign Italian striker on contract valid until June 2025.

Balotelli has been waiting for 20 days as he only wanted Genoa, he spoke several times to Alberto Gilardino…

…and now joins as free agent on reduced salary. pic.twitter.com/y5aZnMYmzH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2024