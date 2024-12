Balotellivel reklámozzák a híres Netflix-sorozat legújabb évadát

Az olasz Genoa játékosai a 'Nyerd meg az életed!', vagy ismertebb nevén a Squid Game közelgő új évadát promózzák szereléseikkel.

A sorozat 2021-ben kasszasikerként robbant be nemcsak Dél-Koreában, de a leghíresebb streaming-szolgáltatónál is.

A rajongók epekedve várták a folytatást, amelynek dátumát 2024. december 26-ára tűzte ki a gyártó.

Ennek is köszönhető, hogy az alig egy hét múlva már elérhető őrült thrillert Olaszországban is elkezdték reklámozni.

A Netflix a Genoát találta meg azzal, volna-e szíves eleget tenni a kérésnek, és promózná-e a következő bajnokiján a második évadot.

A klub négy játékosa, Mario Balotelli, Morten Frendrup, Johan Vásquez és Pierluigi Gollini a sorozatban elhíresült zöld melegítőben pózolt. Valamint a Napoli elleni meccsre is ebben vonulnak majd ki a játékosok. Továbbá a mérkőzésen viselt mezükön is látható lesz a ‘Squid Game 2’-logója.

