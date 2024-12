Baloghék az utolsó pillanatban nyertek a sereghajtó Monza ellen

A 14. helyre előre lépő Parma sorozatban három vereség után nyert ismét a Serie A-ban.

A Balogh Botonddal felálló Parma több mint fél órát emberelőnyben játszva, az utolsó pillanatokban szerzett góllal 2-1-re legyőzte odahaza a sereghajtó Monzát az olasz labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában. A magyar válogatott védő végigjátszotta a találkozót, együttese pedig a spanyol Pablo Marí második sárga lapos kiállítása nyomán az 54. perctől létszámfölényben futballozott.

A Parma az ezért a szabálytalanságért megítélt büntetőből a brazil Hernani révén a vezetést is megszerezte, és bár a portugál Pedro Pereira a 85. percben egyenlített, a hazaiak az argentin Lautaro Valenti 98. percben elért góljával kicsikarták a győzelmet. A 14. helyre előre lépő Parma sorozatban három vereség után nyert ismét a Serie A-ban, a Monza ugyanakkor már tíz forduló óta nyeretlen.

⚽️ GOAL: Lautaro Valenti gives the lead to Parma at 98th minutes

🇮🇹 | Parma 2-1 Monzapic.twitter.com/epa7pdV6Rv

— Goals Xtra (@GoalsXtra) December 28, 2024