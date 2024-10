Balogh Botond gólpasszt jegyzett, a Parma pontot csent a Juventustól

A Parmában és a Serie A-ban is ez volt az első alkalom, hogy benne volt egy gólban.

Balogh Botond gólpasszt adott, csapata, a Parma pedig 2-2-es döntetlent ért el a Juventus vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának szerdai játéknapján.

Balogh egy jobbról beívelt labdát továbbított középre fejjel az öt és feles sarkától, előkészítve Enrico Del Prato vezető találatát a harmadik percben. Noha a hazaiak egyenlítettek, a Parma mehetett előnnyel a szünetre. A második félidőben újfent egyenlített a Juventus, így megosztoztak a pontokon a felek. A Parma nyolc bajnoki óta nyeretlen. Az olasz élvonalban egyedüliként veretlen torinói alakulat az előző kilenc bajnokiján öt gólt kapott. Pontvesztését kihasználva a Monzát 2-0-ra legyőző Atalanta átvette a harmadik helyet a tabellán.

Íme Balogh gólpassza a mérkőzés harmadik percében:

⚽️ Early fireworks! Enrico Delprato nets a stunning goal in the 3rd minute, putting Parma ahead against Juventus! 🔥⚽

Video Courtesy – Serie A#SerieA #EnricoDelprato #Parma pic.twitter.com/btIYierEmo

— STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) October 30, 2024