Balde: Több rasszista sértést is kaptam, ez elfogadhatatlan

Szombaton nem ő volt az egyetlen áldozat a spanyol futballban.

A Barcelona 1-1-es döntetlent játszott szombat este a Getafa otthonában. A meccs utózöngéit viszont nem a pályán történtek, hanem az azon kívüli események határozzák meg egyelőre. Alejandro Balde, a katalánok védője ugyanis több rasszista inzultus áldozata is lett a találkozón, erről maga a játékos vallott a meccset követően.

„Több rasszista sértést is kaptam a szurkolóktól. Ez elfogadhatatlan, és nem történhet meg többé. A játékvezetőnek jeleztem, mi történt az első félidőben, és a második játékrészre már aktiválta a liga protokollját, de nem tudom, hogyan működik pontosan innen tovább” – mondta Balde.

A La Liga protokollja szerint a játékvezető megállíthatja a mérkőzést, ha rasszista viselkedést tapasztal vagy erről értesítik. Ilyenkor a stadion hangosbemondóján keresztül figyelmeztetik a közönséget, és ha az incidensek folytatódnak, a játékosokat leküldhetik a pályáról, végső esetben pedig be is szüntethetik a mérkőzést. A játékvezetői jelentés megerősítette, hogy Balde az első félidő végén jelezte az esetet, amelyet továbbítottak a csapatvezetőknek és a stadion biztonsági erőinek, majd az anti-rasszizmus protokoll szerint jártak el a második félidő kezdete előtt.

