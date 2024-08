Bajnokokkal érkezik a bosnyák válogatott Budapestre

Sergej Barbarez, a hollandok és a magyarok elleni labdarúgó Nemzetek Ligája találkozókra készülő bosnyák válogatott szövetségi kapitánya 26 fős bő keretet hirdetett.

A pénteken, a helyi szövetség közösségi oldalán megjelent névsorban ott van a jelenleg a Fenerbahcéban játszó Edin Dzeko, valamint az Atalantával Európa-liga-győztes Sead Kolasinac.

A keretben egy újonc is helyet kapott: a New England Revolution Egyesült Államokban született középpályása, a 19 éves Esmir Bajraktarevic először játszhat a nemzeti csapatban azok után, hogy az amerikaiaknál egy januári felkészülési meccsen már pályára lépett a felnőtt válogatottban.

Szeptember 7-én Eindhovenben a hollandokkal, három nappal később a Puskás Arénában a magyar válogatottal csapnak össze.

Marco Rossi együttese a nyitófordulóban az Eb-negyeddöntős németek vendége lesz Düsseldorfban.

Íme a bosnyákok bő kerete:

Sergej #Barbarez has selected the following players for the matches against Hungary and Holland.

Notably, Esmir Bajraktarević will make his international debut for BIH. pic.twitter.com/a0ZaF11t8p

— BiHFootball (@BiHFootball) August 16, 2024