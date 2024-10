A szezon gólját lőtték a BL-ben?

A Monaco a papírformának megfelelően 5-1-re legyőzte a Crvena zvezda együttesét, a harmadik hazai gólról pedig még sokáig fognak beszélni. A Milan hazai pályán hozta a kötelezőt a Brugge ellen.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában a keddi játéknap kora esti meccsén az AS Monaco fogadta a pont nélkül álló Crvena zvezda csapatát.

A hazaiak Minamino góljával a huszadik percben vezetést szereztek, hat perccel később viszont jött a vendégek válasza.

Embolo még az első félidő vége előtt visszaállította az előnyt, így a szünetre 2-1-es előnnyel mehetett a francia alakulat.

Az 54. percben Wilfried Singo gondolt egy merészet, és a Bajnokok Ligája-szezon egyik legnagyobb gólját rúgta.

A 2023-ban a Torinótól érkező elefántcsonparti bekk bő harmincról elemi erővel bombázott Marko Ilics kapujába. Íme a találat:

3-1 AS Monaco.

WOOOOOOOOOOOOOWWWW WHAT AN UNBELIEVABLE GOAL BY WILFRIED SINGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SURELY A CONTENDER FOR CHAMPIONS LEAGUE GOAL OF THE SEASON !!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/IkLDDJisIm

— Football Report (@FootballReprt) October 22, 2024