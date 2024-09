Először kapott ki a szezonban a Barcelona – három hazai siker és egy döntetlen az esti meccseken

Lezárult a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulója. A csütörtöki játéknapon meglepetésre kikapott a Barcelona. A katalánok tétmeccsen először szenvedtek vereséget a szezonban. Az Atlético Madrid hazai pályán nyert a "magyaros" Leipzig ellen, az Arsenal nem bírt az Atalantával. A debütáló Brest győzelemmel kezdte történetét a sorozatban.

A katalán együttes 80 percig emberhátrányban futballozott Eric García kiállítása miatt. A hercegségiek a piros lap után szinte rögtön magukhoz ragadták az irányítást, aminek Akliouche okos lövésével meg is lett az eredménye.

A Barcelona az első félóra végéhez közeledve Lamine Yamal révén egyenlített. A fiatal szélső első gólját szerezte a Bajnokok Ligájában.

A második játékrészben nem változott a játék képe, a hazaiak támadtak a győzelemért, a Barca pedig inkább kontrákra rendezkedett be.

A 71. percben a Monaco a 18 éves francia csatár, George Ilenikhena góljával ismét megszerezte a vezetést, amit ezúttal már nem engedett ki kezéből.

Hansi Flick együttese először kapott ki tétmeccsen a szezonban.

Bukayo Saka révén korán megszerezhette volna a vezetést a londoni együttes, Carnesecchi azonban nagyot védett.

A második félidő elején Thomas Partey szabálytalansága miatt büntetőhöz jutott a bergamói alakulat, Mario Retegui próbálkozását viszont bravúrral védte David Raya és a kipattanóra is visszaért.

A maradék negyven percben sem született gól, így mindkét csapat egy ponttal gazdagodott.

Nagyon hamar megszerezte a vezetést a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal kezdőjében felálló Leipzig. Benjamin Sesko mattolta fejjel Oblakot.

A Matracosok Correa révén két komoly lehetőséget is elpuskáztak, Griezmann viszont nem hibázott. A világbajnok középpályás mesterien lőtt a felsőbe.

A második játékrészben mindkét csapat előtt adódott lehetőség a győztes gól megszerzésére. Ez azonban az Atlétinek sikerült.

Griezmann gólja mellé kiosztott egy gólpasszt is, a vendégek megfeledkeztek Giménezről a hosszún, aki szépen fejelt Gulácsi kapujába.

Jose Maria Gimenez has given the lead his team!

A franciák napja volt a csütörtöki. A BL-ben debütáló bretagne-i együttes hazai pályán múlta felül a hosszú idő után visszatérő Sturm Grazt.

Az első félidőben történt gólváltás után a második 45 perc a piros-fehéreknek sikerült jobban, és megérdemelten nyertek.

A 89. percben Dimitri Lavalee-t még kiállította a vendégektől a játékvezető, így az osztrákok tíz emberrel fejezték be a találkozót.

Az első forduló után így néz ki a BL-alapszakasz tabellája:

How the new Champions League table looks after the first round of games 👀 pic.twitter.com/mBIYWylSxk

— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 19, 2024