Babos a veresége után: „az eredmények a béka s.gge alatt vannak”

Meglepően őszintén nyilatkozott saját Instagram-oldalán a magyar teniszező, aki úgy érzi, karrierje legnehezebb időszakát éli jelenleg.

Babos Tímea és partnere, Anna Siskova az első körben kiesett a thaiföldi Huahinben zajló, 250 ezer dollár (88,5 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornán. A párosok a nyitó fordulóban a nyolc közé jutásért léptek pályára, a másodikként rangsorolt magyar, cseh kettős Nadia Podoroska és Katie Volynets duójával szállt szembe. Az első szett könnyedén, alig 29 perc alatt lett az argentin, amerikai párosé. A második játszma szorosabban alakult, csupán rövidítés döntött, ebben 4-4 után sorozatban szerzett három ponttal a rivális kerekedett felül, lezárva az egy óra 26 perces összecsapást.

A párosban négyszeres Grand Slam-bajnok magyar teniszező egyéniben sorozatban hatszor, párosban zsinórban háromszor szenvedett vereséget. A 31 esztendős teniszező meglepően őszinte nyilatkozatot tett közzé az Instagram-oldalán:

Nincs mit szépíteni. Ez karrierem egyik legnehezebb időszaka.

– írta a párosban 2018-ban 13 héten át világelső Babos. „Nem tudom, mi történik, de borzasztóan fájnak a vereségek. Főleg annak fényében, hogy tudom, megteszek mindent a pályán és a pályán kívül is, edzem rengeteget, átutazom a világot egyedül, és még sorolhatnám, de nincs eredmény…” – összegezte gondolatatit Babos.

„Van önkritikám, tudom, mikor játszom jól/közepesen vagy éppen rosszul. Az elmúlt hetekre még azt sem tudom mondani, hogy rosszul játszottam volna. Voltak hibáim persze, vannak dolgok amiben tudok fejlődni, de ha osztályoznom kellene összességében magamat, 4-est adnék. Ami jónak felel meg… Ehhez képest az eredmények a béka s.gge alatt vannak, és ez szörnyen fájó és dühítő egyben. Persze próbálok nézni előre. Másképp nem lehet. Tudom, hogy ha az egyéniben nem is, de a párosban van bőven keresnivalóm, és ezt be is fogom bizonyítani magamnak. Dolgozni fogok a céljaim elérése érdekében, bíznom kell továbbra is magamban és a játékomban” – bosszankodott Babos, aki egyéniben jelenleg a 279. helyen, párosban az 52. helyen áll a WTA-világranglistán.