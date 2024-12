Az ügynöke megerősítette, hogy Yamal hosszabbít a Barcelonával

A 17 éves játékos képviselője, Jorge Mendes a Tuttosport által szervezett torinói Golden Boy Awards estéjén beszélt erről az őt kérdező riportereknek.

A FC Barcelonának kulcsjátékosa lett Lamine Yamal és úgy tűnik, hogy a két fél hosszú távra elkötelezi magát egymás mellett.

Mendest a vörös szőnyegen kérdezték attól, hogy Lamine Yamal aláír-e egy új szerződést a gránát-vörös kékekkel?

Yamal jelenlegi szerződése 2026-ban jár le, mivel 18 éven aluliként csak három évre írhatott szerződést, de jövő nyáron felnőtté válik.

Agent Jorge Mendes has confirmed that Lamine Yamal will sign a new deal with #FCBarcelona – ‘Lamine is a Barcelona fan.’pic.twitter.com/LwiqokDLyf

— Football España (@footballespana_) December 16, 2024