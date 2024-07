Az UEFA vizsgálatot indít Bellingham-gólöröme miatt

Az Európai Labdarúgó Szövetség illetékesei vizsgálatot indítanak Jude Bellingham gólörömének ügyében.

Mint ismeretes, az angol válogatott csillaga a Szlovákia elleni nyolcaddöntőben szerzett ollózó mozdulattal gólt. Nem mellesleg a 95. percben, szlovák vezetésnél, a kiesés széléről rángatva vissza a végül hosszabbítás után 8 közé jutó angolokat.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024