Különös: az UEFA megbüntette a románokat, mégis kedvezett nekik

Az Európai Labdarúgó-szövetség döntött a botrányba fulladt Románia-Koszovó mérkőzés sorsáról.

Pénteken a Románia és Koszovó közötti Nemzetek Ligája-mérkőzés 0-0-s állásnál félbeszakadt. A koszovói játékosok a ráadás perceiben elhagyták a pályát, mert a hazai szurkolók Szerbiát éltető rigmusokat skandáltak.

🇷🇴🇷🇸 Kosovo players start chimping out and leave the field before the match ends as Romanian fans start chanting „Serbia, Serbia, Serbia!” pic.twitter.com/2gvH53y8qA — Daily Romania (@daily_romania) November 15, 2024

Az UEFA szerdán hivatalosan is bejelentette a mérkőzés eredményét, amely jelentősen befolyásolhatja a 2026-os világbajnoki selejtezőket is.

Az Európai Labdarúgó-szövetség szerint a meccset Koszovó feladta, ezért Románia 3-0-s győzelemben részesült.

A rigmusok miatt a Román Labdarúgó-szövetséget az UEFA összesen 128 ezer eurós bírsággal, továbbá egy zárt kapus büntetéssel sújtotta.

UEFA decisions for Romania-Kosovo: – Romania awarded a 3:0 forfeit win.

– €6,000 fine for FFK.

– €118,000 fine for Romania (xenophobic chants vs. Hungary, anthem disrespect, political messages, lasers, blocked stairs).

– Romania to play one match behind closed doors. pic.twitter.com/DmSXOkvh9K — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) November 20, 2024

Mindezek ellenére ez a 3-0-s győzelem kulcsfontosságú lehet a románok számára, mivel így 18 ponttal a csoportjuk élére kerültek és feljutottak a Nemzetek Ligája B divíziójába. Ráadásul ez a megszerzett három pont jelentősen növelheti szomszédunk esélyeit a 2026-os világbajnoki kvalifikációra.

A következő vb-re összesen 16 európai csapat jut ki, ebből 12 a selejtezőcsoportokból, a maradék négy pedig rájátszásokon keresztül, amelybe a legjobb Nemzetek Ligája csoportgyőztesek közül is bekerülhetnek azok, akik nem végeznek a selejtezőcsoportjuk első két helyén.

Ezért Románia helyzete különösen kedvező, mivel a Nemzetek Ligája A és B osztályának legtöbb csoportgyőztese várhatóan a világbajnoki selejtezőcsoportok első vagy második helyén végez. Ez azt jelenti, hogy az NL legjobb fennmaradó csoportgyőzteseinek kiválasztása akár a C divízió győzteseiig is elérhet, ahol most Románia rendelkezik a legtöbb ponttal.