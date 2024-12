Az öt legsúlyosabb baleset a 2024-es F1-es szezonból

A balesetek természetes részei az F1-nek, hiszen ha elég hosszú ideig versenyzel, előbb-utóbb valamit vagy valakit eltalálsz.

A 2024-es szezonban számos nagy baleset történt az F1-ben, és szerencsére minden érintett versenyző sérülés nélkül megúszta azokat.

Alább a RacingNews365 összegzi az év legnagyobb baleseteit, időrendi sorrendben, ahogy azok megtörténtek.

Alex Albon – Ausztrál Nagydíj

A Williams kemény szezont élt meg, legalább 15 jelentős balesettel, és háromszor is szerepelnek ezen a listán.

Bár a Sao Pauló-i kvalifikációs baleset, amely kiütötte őt a versenyből, valószínűleg nagyobb hatású volt, mégis az ausztráliai első gyakorláson elszenvedett balesetet választották.

40 perccel a gyakorlás kezdete után Albon egy kerékkel a fűre hajtott a 7-es kanyarban, ami az autót a külső korláthoz csapta, és lebontotta az autó jobb első részét.

A kaszni károsodása túl súlyos volt ahhoz, hogy a helyszínen megjavítsák, így az autót visszavonták, és mivel nem volt tartalék a helyszínen, így James Vowles csapatfőnök borzalmas döntés elé került.

Sargeantot kivonták a hétvége hátralévő részéből, hogy Albonnak esélyt adjanak egy pont megszerzésére.

Vowles úgy döntött, hogy „kispadra ülteti ” ülteti az amerikait, ami jól tükrözi az egész idényét.

🚩 RED FLAG 🚩 Alex Albon hits the wall and covers the track in debris He is out of the car and reports he is OK on the radio 👍#F1 #AusGP pic.twitter.com/VkaohbbwkW — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Sergio Pérez, Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg – Monacói Nagydíj

Valószínűleg ez a szezon legnagyobb balesete, amelyet Kevin Magnussen indított el a 1. körben, a Beau Rivage felé vezető emelkedőn.

Magnussen az RB20 belső oldalán próbálkozott Pérez Red Bullja mellett, de ez a manőver csak addig tartott, amíg Pérez bele nem csapódott a korlátba.

Az RB20 teljesen megsemmisült, mivel mind a négy kereke leszakadt, de a túlélőcella elvégezte a dolgát, és megvédte a mexikói versenyzőt.

Magnussen szerencsés volt, hogy nem kapott büntetőpontot, amely már tavasszal versenyről való eltiltást eredményezhetett volna, míg csapattársa, Nico Hülkenberg csak balszerencsés módon került bele a balesetbe, akit a forgó Red Bull eltalált, miközben megpróbált átvágni egy keskeny résen.

More angles on the crash at the start 💥 A huge coming together but thankfully all drivers – Checo, K-Mag and Hulk – are okay 👍#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/vDZo5iFcAu — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Logan Sargeant – Holland Nagydíj

A baleset, amely véget vetett Sargeant F1-es karrierjének.

Nyilvánvaló volt, hogy Sargeant elhagyja a Williamst, csak az volt a kérdés, hogy mikor. A válasz pedig nem a holland versenyig váratott magára, amikor Zandvoort nedves aszfaltján egy kerékkel a fűre hajtott, ami egy egyirányú jegyet adott neki a korlátba – és az F1-ből való távozáshoz.

A megsemmisült Williams rövid időre lángra kapott, majd mivel a csapat nem tudta időben megjavítani az autót a kvalifikációra, így Sargeant karrierje egy 16. helyezéssel zárult a versenyen.

Helyére a fiatal argentin Franco Colapinto került a szezon hátralévő részére.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Carlos Sainz, Sergio Pérez – Azerbajdzsáni Nagydíj

Ez a baleset valószínűleg a Ferrari konstruktőri bajnoki címébe került utólag nézve.

Két körrel a Baku-i verseny vége előtt Carlos Sainz és Perez a 3. helyért és 15 világbajnoki pontért küzdöttek.

A 2-es kanyarból kijövet a két versenyző összeütközött az egyenesben, keményen belecsapódtak a belső falba, és mindketten kiestek.

Sainz akkor a 3. helyen haladt, a 15 elvesztett pont kulcsfontosságúnak bizonyult, mivel a Ferrari végül csak 14 ponttal maradt le a McLaren mögött a világbajnokságban.

Sparks fly on the streets of Baku! 💥😱 This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Franco Colapinto – Las Vegas-i Nagydíj

Colapinto nagy benyomást tett, Azerbajdzsánban négy pontot szerzett, az Egyesült Államokban pedig egyet, és majdnem elvitte a leggyorsabb kört is.

De az Austin-i hétvége után a szerencséje megváltozott, és már egy baleset is túl sok volt neki.

A Sao Pauló-i kvalifikációs balesete megbocsátható. A hosszú 3-as kanyarban kialakuló vízfoltok sok versenyzőt megtréfáltak az évek során, köztük egy bizonyos Michael Schumachert is.

De a biztonsági autó alatt történt baleset egy klasszikus újonc hiba volt. Viszont mivel ez volt az első alkalom, hogy nedves körülmények között, olyan csúszós pályán, mint Interlagos, vezettek F1-es autót, ezt még el lehetett nézni.

De van amit nem lehet elfogadni, különösen miután a Williams komoly munkát végzett érte hogy a két autót Las Vegasba juttassák valahogy. Az pedig hogy aztán egy újabb autótörést okozzon a soron következő kvalifikáció során.

Colapinto a célegyenesre rávezető kigyorsítási szakaszon eltalálta a falat, és körülbelül 50G erővel a külső betonfalba csapódott.

A nyers tempója megvan az argentinnak. Azonban túl sok balesetet okozott ahhoz, hogy egy teljes idejű ülést kapjon a 2025-ös szezonra.