Az olimpián jöhet össze Nadal és Djokovic utolsó tánca

A világ legjobb teniszezői a csütörtök délelőtti sorsolást követően megtudták, hogy mi lesz a sorsuk a 2024-es párizsi olimpián.

Párosban Fucsovics Márton és Marozsán Fábián holland ellenfelet kapott a 16 közé jutásért, ha legyőzik Griekspoort és Koolhofot, akkor Carlos Alcaraz és Rafael Nadal jöhet.

Grand Slam-bajnokok és olimpiai aranyérmesek jelenlétében készítették el a párizsi olimpia teniszversenyének sorsolását.

Minket két versenyszám érdekelt a legjobban, a férfiak egyéni és páros táblája.

Az eredeti kiemelési lista változott a férfiaknál, mert a világelső Jannik Sinner szerdán bejelentette, betegsége miatt nem indul az olimpián. Így Novak Djokovic lett az első és Carlos Alcaraz a második kiemelt.

A Roland Garroson a Club des Loges-ban rendezték a sorsolási ceremóniát. Andy Murray, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Elina Svitolina és Angelique Kerber is a helyszínen volt. A németek legendája bejelentette, hogy az idei olimpia pályafutása utolsó versenye.

A férfiaknál a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics Matthew Ebden ellen kezdi meg az első olimpiai aranyéremért folytatott küzdelmét.

A friss wimbledoni és francia nyílt bajnok Carlos Alcaraz Hady Habib ellen lép pályára, míg a 2020-as tokiói győztes Alexander Zverev Alex de Minaur ellen játszik.

Nadal és Djokovic esetleges „utolsó tánca” pont a hatvanadik összecsapásuk lenne a karrierjük során, amivel messze a tenisztörténelem legnagyobb rivalizálása a kettejüké.

