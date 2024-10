Az olaszok máris ítéletet mondanak a Luizról

A nyáron váltott klubot Douglas Luiz, aki új állomáshelyén egyelőre csak árnyéka önmagának. És ezt az olaszok nem nézik jó szemmel.

42 millió fontot fizetett a Juventus FC az Aston Villa csapatának Douglas Luiz játékjogáért ezen a nyáron. Minden idők nyolcadik legdrágább vásárlása az eddig eltelt 8 Juve-találkozón nem villogott, sőt. Az utolsó két mérkőzésen összehozott két tizenegyes miatt már az olasz sajtó, és korábbi legendák is megtalálták. És nem azért, hogy ódákat zengjen kvalitásairól.

Italian sports papers criticise Juventus midfielder Douglas Luiz, calling him a ‘flop signing’ after he gave away two penalty kicks in the last two games. https://t.co/iOmMslzMm2 #DouglasLuiz #Juve #Juventus #Calcio #SerieA #AVFC

— Football Italia (@footballitalia) October 7, 2024