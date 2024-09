Az NHL egyik legjobbja 112 millió dolláros szerződést írt alá

Nyolc évvel meghosszabbította szerződését Leon Draisaitl, az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Edmonton Oilers sztárjátékosa.

A liga honlapjának híre szerint a 2019/20-as szezon legértékesebb hokisának (MVP) választott csatár az új megállapodásnak – amely csak a 2025/26-os idénytől lép életbe – köszönhetően évi 14 millió dollárral lesz majd gazdagabb, azaz összesen 112 millió dollárt kereshet.

A német játékos az előző idény alapszakaszában 106 pontot (41 gól és 65 gólpassz) szerzett, amivel a hetedik legjobb volt az NHL-ben, míg a rájátszásban 31 ponttal (10+21) segítette a kanadai csapatot, amely a nagydöntőben hétmeccses párharcban kapott ki a Florida Pantherstől.

A 28 éves hokis a 2018/19-es idénykezdet óta az NHL egyik legjobbja, az elmúlt hat évben csak csapattársa, Connor McDavid szerzett több pontot nála, míg a gólok számában egyedül a torontói Auston Matthews előzi meg ebben az időszakban.

