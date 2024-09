Az NFL legjobban fizetett játékosa lett a Dallas irányítója

Dak Prescott, a Dallas Cowboys irányítója lesz az első a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) történetében, aki évente 60 millió dollárt fog keresni.

A 31 éves játékossal vasárnap hosszabbított a texasi klub, mely négy évre 240 millió dollárt fizet neki, ebből 231 millió garantált összeg. Az irányító ráadásul 80 millió dollár aláírási bónuszt is kap.

A 2016-os amatőrbörzén megszerzett Prescott jelenlegi, négy évre szóló, 160 millió dolláros szerződése a mostani szezon végén jár le. Ha kitölti az új megállapodását is, akkor összesen 400 millió dollárt keres Dallasban.

A Cowboys közvetlenül a Cleveland Browns elleni idegenbeli szezonynyitó mérkőzés előtt jelentette be a megállapodást. A meccset a Cowboys 33-17-re megnyerte, Prescott pedig 179 passzolt yarddal és egy touchdonw-átadással zárta.

Dak Prescott’s historic contract extension:

🏈 Four years

🏈 $240 million

🏈 $231 million guaranteed

🏈 $60 million per year (the first $60 million player in NFL history)

🏈 The highest-paid player in NFL history

A Dallas Cowboy for life… here we goooooo! pic.twitter.com/d0lKHz6jp8

— Jess Nevarez (@JessNevarez_) September 8, 2024