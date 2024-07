Az NFL-csapat központja előtt könyörgött munkáért az amerikai futballista

A Közép Tennessee Állami Egyetem korábbi puntere, Kyle Ulbrich az NFL-ben (National Football League) szereplő Miami Dolphins edzőkomplexuma előtt lobbizott egy estleges próbajátékért.

A játékos a statisztikáival és elismeréseivel ellátott transzparenseken reklámozta magát a floridai együttes képviselőinek a csapat központja előtt. Egyik plakátján még egy QR-kód is található, ami közvetlenül a focista weboldalára irányítja az érdeklődőket.

Its always a dream, until it becomes a reality. I just want an opportunity to prove myself #gofins pic.twitter.com/1jYFr0OF8Z

— Kyle (@kyle_ulbrich) July 23, 2024