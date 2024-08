Az NBA legjobban fizetett játékosa 62,5 millió dollárért hosszabbított egy évet

Egyéves szerződéshosszabbításért 62,5 millió dollárt (22,8 milliárd forint) kap Stephen Curry, az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Golden State Warriors sztárja.

A 36 éves irányító a 2026/27-es idényben is a San Franciscó-i gárdát erősíti majd, és továbbra is ő az NBA legjobban kereső játékosa. Jelenlegi négyéves szerződése 215,4 milliót garantál neki. A 2009 óta az egész profi karrierjét a Warriorsnál töltő klasszis négy bajnoki címet nyert, kétszer volt az idény legjobbja, és ő tartja a triplák rekordját a ligában. Az amerikai válogatottban oroszlánrészt vállalt abból, hogy a csapat nemrég Párizsban begyűjtötte sorozatban ötödik olimpiai aranyát, a franciák ellen 98-87-re megnyert fináléban nyolc hármast dobott.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024