Az MU-nál nem gondolták meg magukat a dán játékossal kapcsolatban

Rúben Amorim véleménye még megváltoztathatta volna az eredeti elképzeléseket, de nem így lett.

Christian Eriksen már 2022 óta erősíti az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitedet. A dán középpályás karrierje majdnem véget ért a 2021-es Európa-bajnokságon, amikor váratlanul összeesett a pályán és megállt a szíve, ám nem adta fel, előbb a Brentfordnál talált új csapatra, majd ott bebizonyította, érdemes még vele számolni, így került fel az MU radarjára. A 32 esztendős játékossal pedig 2025 nyaráig szóló szerződést kötött akkor a manchesteri együttes, ami jövő nyáron jár le.

🚨👋🏻 Manchester United plans remain clear with Christian Eriksen, expected to leave the club in 2025.

Final months in Red for Eriksen. ⤵️🇩🇰 https://t.co/UlCnccTDpm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2024