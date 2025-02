Az MU kifizetné a PL-sztár kivásárlási záradékát a nyáron – sajtóhír

Sajtóértesülések szerint a Manchester United aktiválná a Matheus Cunha új szerződésében foglalt klauzulát, ami július 1-ével lép életbe.

A Wolverhampton brazil klasszisa a hónap elején hosszabbította meg 2029-ig kontraktusát a csapattal azok után, hogy az egész január arról szólt, klubot válthat.

Az új üzlet úgy tűnik, nem tántorítja el az érdeklődőket. Főleg, hogy kiderült, Cunha 70 millió euró ellenében mozdítható a nyártól.

A 25 éves labdarúgó helyzetét az Arsenal, a Tottenham és a Manchester United is közelről monitorozza. Utóbbi pedig ajánlatot is készül tenni, amint aktiválódik a záradék – állítja a Diario AS.

Mindenekelőtt azonban a támadó előbb meg szeretne bizonyosodni arról, hogy jelenlegi klubja megmenekül a kiesés elől. A portál szerint addig szóba sem jöhet semmilyen transzfer.

A Wolves 24 forduló alatt két ponttal gyűjtött többet, mint a már másodosztályt érő helyen tanyázó Leicester City gárdája.

Bár borsosnak tűnhet a brazil ára, teljesítményével rászolgált erre. A szezonban 23 bajnokin 11 alkalommal volt eredményes és 4 gólpasszt is adott, amivel nem meglepő, hogy csapata legeredményesebb játékosa, de a Premier League góllövőlistáján is az előkelő, hetedik helyet foglalja el.

A Manchester Unitednek pedig pont egy ilyen játékosra lehet szüksége. A bajnokságban mindössze 28 gólt szerzett az Amorim-csapat, ami holtversenyben az ötödik legrosszabb mutató.

A Wolverhampton a Tóth Balázzsal a kezdőjében felálló Blackburnt búcsúztatta az FA-kupában vasárnap, a következő PL-fordulóban pedig a listavezető Liverpool vendége lesz.

Hol köt ki a gólgép?