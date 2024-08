Az Ivan Toney-saga is lezárult

A L'Équipe jelentése szerint röviddel azután, hogy a Napolival megállapodott Victor Osimhenről, az al-Ahli a Brentforddal is megegyezett a támadó játékjogáról.

A 2023. májusában fogadási botránya miatt 8 hónapra eltiltott 28 éves csatár 42 millió euró fejében vált klubot.

Toney elfogadta a három évre szóló szerződésajánlatot, és Osimhenhez hasonlóan már az orvosi vizsgálatok időpontját is lefoglalták.

Európai elitszinten jegyzett támadószekció állhat össze tehát az al-Ahlinál, de tekintve a Szaúdi Professzionális Liga helyzetét ez cseppet sem meglepő.

🚨🇸🇦 Al Ahli have total agreement with Ivan Toney and his agents. Three year deal in place.

Medical tests also booked for English striker and £40m to Brentford.

↪️ Al Ahli have still no green light from Victor Osimhen despite club to club deal done with Napoli. pic.twitter.com/syqg3My5w0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024